Генсек СНГ заявил о возможном возвращении Украины и Молдавии в Содружество

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина и Молдавия в будущем могут вернуться в Содружество. Такое мнение он высказал на открытии Минской международной книжной выставки-ярмарки.

«Мы уверены в этом, Украина вернётся в СНГ, как и Молдова. Пускай, может быть, не в том формате, не в том виде, в котором это было раньше, но тем не менее мы вместе», — заявил Лебедев.

Он добавил, что, несмотря на текущие политические разногласия, страны региона остаются связанными и в перспективе могут вновь сотрудничать в рамках объединения.

Напомним, 11 марта стало известно, что кабинет министров Молдавии дал зелёный свет на выход из основополагающих соглашений СНГ. Решение принято по представлению МИД, которое аргументировало его тем, что базовые принципы организации перестали работать.