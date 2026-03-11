Молдавия решила выйти из основополагающих договоров СНГ

Правительство Молдавии одобрило денонсацию базовых соглашений Содружества Независимых Государств. Соответствующее постановление принял кабинет министров. Инициатором решения выступило Министерство иностранных дел республики, которое считает, что ключевые принципы СНГ больше не соблюдаются.

«Денонсируется Устав СНГ, принятый в Минске 22 января 1993 года», — указано в документе.

Согласно документу, денонсируется соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное 8 декабря 1991 года в Минске. Также отменяется протокол к этому соглашению от 21 декабря 1991 года. Власти Молдавии заявили, что выход из структур СНГ рассматривается как шаг на пути к интеграции с Европейским союзом.

Напомним, что в Госдуме резко раскритиковали решение Молдавии начать процедуру выхода из СНГ. Депутаты заявили, что этот шаг нужен Кишинёву для политического жеста и демонстрации курса на евроинтеграцию.