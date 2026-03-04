Молдавия ввела режим энерготревоги из-за войны в Персидском заливе

Молдавия объявила режим тревоги в энергетической сфере сроком на 60 дней. Причиной стала эскалация конфликта в Персидском заливе, где США и Израиль проводят военные операции против Ирана. Решение приняли на заседании правительства, его транслировала пресс-служба кабмина.

Премьер-министр Александр Мунтяну пояснил, что ситуацию отслеживают с субботы. По его словам, война может перерасти в крупномасштабный кризис, и когда он прекратится — неизвестно. Власти республики ввели режим для оперативного реагирования на возможные сбои в поставках энергоресурсов и изменения на рынке.

Европейские страны оказались в сложном положении между разгорающимся из-за конфликта на Ближнем Востоке энергетическим кризисом и собственноручно введёнными санкциями против России. Накануне министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что Европе придётся пересмотреть санкционную политику. По его словам, несмотря на декларируемый ЕС курс на отказ от российских энергоносителей, последние события в Персидском заливе могут вернуть Брюссель к обсуждению закупок топлива из России.