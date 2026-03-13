Молдавию отрывают от России по той же схеме, что и Украину. Об этом заявил эксперт Института стран СНГ, заведующий отделом Украины Иван Скориков, комментируя одобренный Кишинёвым проект денонсации устава СНГ и соглашения о создании содружества.

В разговоре с kp.ru он напомнил, что за последние 10–12 лет Украина покинула СНГ, и теперь похожая судьба ожидает Молдавию. Аналогичные тенденции он видит и в Армении. Причина — курс властей этих государств на вражду с Россией, русофобию и ориентацию на Запад.

При этом эксперт в эфире радио «Комсомольская правда» обратил внимание, что прозападные правительства игнорируют мнение граждан: по опросам, даже проведённым при посредничестве Европы и правящей партии, более половины населения Молдавии против выхода из СНГ.

Напомним, 11 марта стало известно, что кабинет министров Молдавии дал зелёный свет на выход из основополагающих соглашений Содружества Независимых Государств. Решение принято по представлению Министерства иностранных дел, которое аргументировало его тем, что базовые принципы организации перестали работать.