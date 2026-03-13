Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 23:16

Разлив нефти на Украине привёл к ограничениям водопотребления в Молдавии

Днестровская ГЭС-1. Обложка © Wikipedia / Bloody77

Днестровская ГЭС-1. Обложка © Wikipedia / Bloody77

Министерство окружающей среды Молдавии сообщило, что поступление нефтепродуктов в республику по Днестру продолжается после разлива на территории Украины. В связи с этим в стране вновь ввели ограничения на потребление воды.

«Последние пробы, отобранные в районе населённого пункта Наславча, показали загрязнение 5-го уровня и риски для безопасности людей. Мы рекомендовали администрации села прекратить подачу воды и призываем граждан не использовать воду из реки в этом районе для бытовых нужд и не давать её пить животным», — уточнили в министерстве.

В районе Сорок зафиксирован умеренный уровень загрязнения (3-й класс). Риска для здоровья нет, но жителям советуют запастись водой. Специалисты опасаются, что заградительные боны не остановят распространение нефтепродуктов. В Шолданештах, Резине, Оргееве и у водозабора Кишинёва вода в норме.

Молдавской стороной налажено взаимодействие с управлением службы чрезвычайных ситуаций Черновицкой области Украины, проведено совместное совещание в формате видеоконференции. Официальная информация об источнике загрязнения и деталях встречи отсутствует. По оценкам наблюдателей, причиной могла стать авария на Днестровской ГЭС. Река Днестр является основным источником питьевого водоснабжения для большей части населения Молдавии.

Молдавия решила выйти из основополагающих договоров СНГ
Молдавия решила выйти из основополагающих договоров СНГ

Ранее Молдавия объявила режим тревоги в энергетической сфере сроком на 60 дней. Причиной стала эскалация конфликта в Персидском заливе, где США и Израиль проводят военные операции против Ирана. Премьер-министр Александр Мунтяну пояснил, что ситуацию отслеживают. По его словам, война может перерасти в крупномасштабный кризис, и когда он прекратится — неизвестно.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Молдавия
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar