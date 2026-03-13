Разлив нефти на Украине привёл к ограничениям водопотребления в Молдавии

Министерство окружающей среды Молдавии сообщило, что поступление нефтепродуктов в республику по Днестру продолжается после разлива на территории Украины. В связи с этим в стране вновь ввели ограничения на потребление воды.

«Последние пробы, отобранные в районе населённого пункта Наславча, показали загрязнение 5-го уровня и риски для безопасности людей. Мы рекомендовали администрации села прекратить подачу воды и призываем граждан не использовать воду из реки в этом районе для бытовых нужд и не давать её пить животным», — уточнили в министерстве.

В районе Сорок зафиксирован умеренный уровень загрязнения (3-й класс). Риска для здоровья нет, но жителям советуют запастись водой. Специалисты опасаются, что заградительные боны не остановят распространение нефтепродуктов. В Шолданештах, Резине, Оргееве и у водозабора Кишинёва вода в норме.

Молдавской стороной налажено взаимодействие с управлением службы чрезвычайных ситуаций Черновицкой области Украины, проведено совместное совещание в формате видеоконференции. Официальная информация об источнике загрязнения и деталях встречи отсутствует. По оценкам наблюдателей, причиной могла стать авария на Днестровской ГЭС. Река Днестр является основным источником питьевого водоснабжения для большей части населения Молдавии.

Ранее Молдавия объявила режим тревоги в энергетической сфере сроком на 60 дней. Причиной стала эскалация конфликта в Персидском заливе, где США и Израиль проводят военные операции против Ирана. Премьер-министр Александр Мунтяну пояснил, что ситуацию отслеживают. По его словам, война может перерасти в крупномасштабный кризис, и когда он прекратится — неизвестно.