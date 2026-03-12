Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 13:06

Не только бензин: Конфликт на Ближнем Востоке провоцирует дефицит удобрений и сахара

NYT: Конфликт на Ближнем Востоке ударил по ценам на удобрения и сахар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr. Kosal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr. Kosal

Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном привела к последствиям, выходящим далеко за пределы рынка энергоносителей. Как пишет The New York Times, под ударом оказались поставки удобрений, пластмасс, гелия и сахара.

«От основных видов пластмасс и удобрений, производимых в Саудовской Аравии и Омане, до сахара из Бразилии и гелия из Катара, конфликт повлиял на цены, поставки и производство множества товаров, имеющих важное значение для мировой экономики», — отмечает издание.

По данным NYT, резкий скачок цен на нефть и газ, а также нарушение логистических цепочек в регионе уже привели к удорожанию сырья для химической промышленности и продуктов питания. Особенно сильно пострадали рынки, зависимые от транзита через Ормузский пролив и Суэцкий канал.

Эксперты предупреждают, что то, насколько серьёзными будут экономические последствия, напрямую зависит от продолжительности конфликта. Пока же аналитики фиксируют рекордный рост цен на полимеры и агрохимию, что неизбежно скажется на конечной стоимости товаров по всему миру.

Пора ли собирать тревожный чемоданчик после удара Израиля по ядерному объекту Ирана: мнение профессора
Пора ли собирать тревожный чемоданчик после удара Израиля по ядерному объекту Ирана: мнение профессора

Ранее глава Нацбанка Украины предрёк рост влияния Путина из-за войны на Ближнем Востоке. В интервью Bloomberg он подчеркнул, что рост цен на нефть открывает для российского лидера новые финансовые возможности. Пышный также выразил опасение, что затягивание и интенсивность конфликта могут напрямую повлиять на способность Украины получать боеприпасы и ракеты для систем ПВО.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar