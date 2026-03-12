Не только бензин: Конфликт на Ближнем Востоке провоцирует дефицит удобрений и сахара

Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном привела к последствиям, выходящим далеко за пределы рынка энергоносителей. Как пишет The New York Times, под ударом оказались поставки удобрений, пластмасс, гелия и сахара.

«От основных видов пластмасс и удобрений, производимых в Саудовской Аравии и Омане, до сахара из Бразилии и гелия из Катара, конфликт повлиял на цены, поставки и производство множества товаров, имеющих важное значение для мировой экономики», — отмечает издание.

По данным NYT, резкий скачок цен на нефть и газ, а также нарушение логистических цепочек в регионе уже привели к удорожанию сырья для химической промышленности и продуктов питания. Особенно сильно пострадали рынки, зависимые от транзита через Ормузский пролив и Суэцкий канал.

Эксперты предупреждают, что то, насколько серьёзными будут экономические последствия, напрямую зависит от продолжительности конфликта. Пока же аналитики фиксируют рекордный рост цен на полимеры и агрохимию, что неизбежно скажется на конечной стоимости товаров по всему миру.

Ранее глава Нацбанка Украины предрёк рост влияния Путина из-за войны на Ближнем Востоке. В интервью Bloomberg он подчеркнул, что рост цен на нефть открывает для российского лидера новые финансовые возможности. Пышный также выразил опасение, что затягивание и интенсивность конфликта могут напрямую повлиять на способность Украины получать боеприпасы и ракеты для систем ПВО.