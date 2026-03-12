Глава Нацбанка Украины предрёк рост влияния Путина из-за войны на Ближнем Востоке

Иран укрепляет позиции президента Росии Владимира Путина, считает глава Нацанка Украины Андрей Пышный. В интервью Bloomberg он подчеркнул, что рост цен на нефть открывает для российского лидера новые финансовые возможности. Пышный также выразил опасение, что затягивание и интенсивность конфликта могут напрямую повлиять на способность Украины получать боеприпасы и ракеты для систем ПВО.