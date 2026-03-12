Владимир Путин
12 марта, 12:41

Глава Нацбанка Украины предрёк рост влияния Путина из-за войны на Ближнем Востоке

Обложка © Life.ru

Иран укрепляет позиции президента Росии Владимира Путина, считает глава Нацанка Украины Андрей Пышный. В интервью Bloomberg он подчеркнул, что рост цен на нефть открывает для российского лидера новые финансовые возможности. Пышный также выразил опасение, что затягивание и интенсивность конфликта могут напрямую повлиять на способность Украины получать боеприпасы и ракеты для систем ПВО.

«Рост цен на нефть создаёт дополнительные финансовые возможности для Владимира Путина», — отметил Пышный.

По его словам, февральский рост потребительских цен на Украине, превысивший ожидания и составивший 7,6% в годовом исчислении, не исключает дальнейшего удорожания на фоне развивающегося кризиса.

Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России
Напомним, что мировые запасы нефти уже находятся на минимуме за пять лет и могут сокращаться ещё быстрее на фоне кризиса на Ближнем Востоке. На этом фоне слышны обсуждения отмены или ослабления санкций на российскую нефть.

