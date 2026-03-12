Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России
Бангладеш обратилась к Соединенным Штатам с просьбой разрешить закупку российской нефти. Поводом стал рост мировых цен на энергоносители, который оказывает серьёзное давление на экономику страны.
Как сообщает Associated Press, соответствующее обращение послу США в Дакке Бренту Кристенсену передал министр финансов Амир Чоудхури.
Ранее посол Бангладеш в России Камрул Ахсан также говорил о попытках наладить поставки из РФ, несмотря на действующие ограничения.
«Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти, несмотря на то, что она подпадает под санкции США. Мы открыты для переговоров с Россией», — отметил дипломат.
Южноазиатское государство почти полностью зависит от внешних поставок топлива — около 95% потребностей покрывается за счёт импорта. Обострение конфликта между Ираном, Израилем и США нарушило логистику и усугубило ситуацию на рынке. В стране уже введено нормирование топлива для транспорта. Также закрываются заводы по производству удобрений, а учебные заведения временно переводят на дистанционный формат, чтобы снизить потребление электроэнергии.
Власти заявили, что предпринимают меры для стабилизации снабжения. Поставки продолжаются по графику, а топливо распределяется по складам по всей стране.
Дополнительно Дакка обратилась к Индии с просьбой увеличить объёмы поставок. Нью-Дели уже отправил 5 тысяч тонн дизельного топлива по трансграничному трубопроводу и сообщил о готовности нарастить экспорт.
Напомним, что мировые запасы нефти уже находятся на минимуме за пять лет и могут сокращаться ещё быстрее на фоне кризиса на Ближнем Востоке. На этом фоне слышны обсуждения отмены или ослабления санкций на российскую нефть.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.