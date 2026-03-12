Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России

Бангладеш обратилась к Соединенным Штатам с просьбой разрешить закупку российской нефти. Поводом стал рост мировых цен на энергоносители, который оказывает серьёзное давление на экономику страны.

Как сообщает Associated Press, соответствующее обращение послу США в Дакке Бренту Кристенсену передал министр финансов Амир Чоудхури.

Ранее посол Бангладеш в России Камрул Ахсан также говорил о попытках наладить поставки из РФ, несмотря на действующие ограничения.

«Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти, несмотря на то, что она подпадает под санкции США. Мы открыты для переговоров с Россией», — отметил дипломат.

Южноазиатское государство почти полностью зависит от внешних поставок топлива — около 95% потребностей покрывается за счёт импорта. Обострение конфликта между Ираном, Израилем и США нарушило логистику и усугубило ситуацию на рынке. В стране уже введено нормирование топлива для транспорта. Также закрываются заводы по производству удобрений, а учебные заведения временно переводят на дистанционный формат, чтобы снизить потребление электроэнергии.

Власти заявили, что предпринимают меры для стабилизации снабжения. Поставки продолжаются по графику, а топливо распределяется по складам по всей стране.

Дополнительно Дакка обратилась к Индии с просьбой увеличить объёмы поставок. Нью-Дели уже отправил 5 тысяч тонн дизельного топлива по трансграничному трубопроводу и сообщил о готовности нарастить экспорт.