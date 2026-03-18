Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 12:39

Западные СМИ заявили, что РФ отправила к Кубе два танкера с сырой нефтью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockStudio Aerials, © Gemini Nano Banana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockStudio Aerials, © Gemini Nano Banana

Куба, находящаяся под американской блокадой, ожидает прибытия двух российских танкеров с сырой нефтью. Как утверждает Bloomberg, ссылаясь на данные Kpler, танкер «Анатолий Колодкин» с примерно 730 тысячами баррелей нефти Urals, вышедший из Приморска, должен прибыть в порт Матансас к концу месяца. Кроме того, танкер Sea Horse, который уже доставлял российскую нефть на Кубу в прошлом месяце, снова изменил курс и направляется туда.

Это первая крупная поставка топлива на Кубу после длительной задержки, но это сырая нефть, которую нужно переработать. По словам Хорхе Пиньона из Энергетического института Техасского университета в Остине, этот процесс займёт 20-30 дней.

Накануне МИД России пообещал Кубе материальную поддержку на фоне кризиса и внешнего давления. В дипломатическом ведомстве выразили серьёзную обеспокоенность эскалацией напряжённости вокруг острова. В Москве подчеркнули, что решительно осуждают попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, а также запугивание и применение незаконных односторонних санкций.

СМИ узнали о секретных контактах США с внуком бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

Напомним, 16 марта в энергосистеме Кубы произошёл тотальный коллапс. В национальной электроэнергетической системе произошло полное отключение электроэнергии. По данным западных агентств, это уже шестой подобный случай на острове за последние полтора года.

Наталья Демьянова
