СМИ узнали о секретных контактах США с внуком бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

На Кубе наблюдается обострение энергетического кризиса, на фоне которого Вашингтон допускает возможность силового вмешательства и захвата острова. Это ставит под вопрос будущее действующего правительства и открывает перспективы возвращения к власти представителей клана Кастро, пишет Axios.

По данным журналистов, США рассматривают сценарий установления контроля над Кубой в случае полного отключения электричества. Энергетический коллапс уже привёл к массовым протестам против правительства Мигеля Диас-Канеля.

Издание также упоминает о секретных переговорах госсекретаря Марко Рубио с Раулем Гильермо Родригесом Кастро (Раулито или Краб), внуком Рауля Кастро. Он позиционируется как потенциальная компромиссная фигура для смены власти. Аналитики предполагают, что Вашингтон может быть заинтересован в сохранении части нынешней правящей элиты для предотвращения хаоса. 41-летний полковник, ранее возглавлявший охрану своего деда, обладает достаточным влиянием и связями в силовых структурах, что делает его кандидатуру значимой.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что после завершения военной операции против Ирана Вашингтон может переключить внимание на Кубу. По его словам, переговорный процесс с островным государством уже идёт. Дальнейшая судьба двусторонних отношений будет напрямую зависеть от того, смогут ли стороны прийти к соглашению. Тем временем на Кубе произошёл масштабный блэкаут, свет пропал полностью. Местные также жалуются на отсутствие какой-либо связи. Самая острая проблема — нехватка питьевой воды.