18 марта, 12:03

СМИ узнали о секретных контактах США с внуком бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

Рауль Кастро с внуком. Обложка © ТАСС / AP / Desmond Boylan

На Кубе наблюдается обострение энергетического кризиса, на фоне которого Вашингтон допускает возможность силового вмешательства и захвата острова. Это ставит под вопрос будущее действующего правительства и открывает перспективы возвращения к власти представителей клана Кастро, пишет Axios.

По данным журналистов, США рассматривают сценарий установления контроля над Кубой в случае полного отключения электричества. Энергетический коллапс уже привёл к массовым протестам против правительства Мигеля Диас-Канеля.

Издание также упоминает о секретных переговорах госсекретаря Марко Рубио с Раулем Гильермо Родригесом Кастро (Раулито или Краб), внуком Рауля Кастро. Он позиционируется как потенциальная компромиссная фигура для смены власти. Аналитики предполагают, что Вашингтон может быть заинтересован в сохранении части нынешней правящей элиты для предотвращения хаоса. 41-летний полковник, ранее возглавлявший охрану своего деда, обладает достаточным влиянием и связями в силовых структурах, что делает его кандидатуру значимой.

Рубио назвал фейком статью NYT о планах США по свержению президента Кубы
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что после завершения военной операции против Ирана Вашингтон может переключить внимание на Кубу. По его словам, переговорный процесс с островным государством уже идёт. Дальнейшая судьба двусторонних отношений будет напрямую зависеть от того, смогут ли стороны прийти к соглашению. Тем временем на Кубе произошёл масштабный блэкаут, свет пропал полностью. Местные также жалуются на отсутствие какой-либо связи. Самая острая проблема — нехватка питьевой воды.

Наталья Демьянова
