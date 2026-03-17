17 марта, 08:12

Живущая на Кубе россиянка рассказала о катастрофическом блэкауте и нехватке воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr_U

На Кубе произошёл масштабный блэкаут, который парализовал жизнь острова. Россиянка, проживающая там, поделилась с RT подробностями критической ситуации.

По словам женщины, отключения электроэнергии случаются часто, но такого масштаба ещё не было. Свет пропал полностью, и вместе с ним — связь. Стационарные и мобильные телефоны практически не работают.

Самая острая проблема — нехватка питьевой воды. В магазинах её почти не осталось, люди экономят и скупают любые другие напитки.

«До этого по четверо суток не было света, питьевая вода в городе закончилась», — цитирует телеканал собеседницу.

На этом фоне в некоторых районах уже больше недели не прекращаются беспорядки. Три дня назад группа протестующих напала на штаб-квартиру правящей Коммунистической партии в городе Морон. Жители требуют решения накопившихся проблем, усугубленных энергетическим коллапсом.

Трамп заявил о желании «взять Кубу» и назвал это честью

Напомним, накануне в энергосистеме Кубы произошёл тотальный коллапс. В национальной электроэнергетической системе произошло полное отключение электроэнергии. По данным западных агентств, это уже шестой подобный случай на острове за последние полтора года.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
