Рубио назвал фейком статью NYT о планах США по свержению президента Кубы

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг статью газеты The New York Times, в которой говорилось о планах Вашингтона по свержению президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, назвав её «фейком». Он обвинил американские СМИ в распространении подобных выдумок, утверждая, что они опираются на «шарлатанов и лжецов», которые лишь притворяются осведомлёнными источниками.

«Причина, по которой так много американских СМИ продолжают публиковать подобные фейковые истории, состоит в том, что они продолжают полагаться на шарлатанов и лжецов, выдающих себя за осведомленные источники», — написал Рубио на своей странице в соцсети X.

NYT до этого утверждала, ссылаясь на четыре источника, что администрация Трампа, несмотря на текущие переговоры с Кубой, тайно добивается смещения кубинского президента Мигеля Диас-Канеля. По данным газеты, США якобы уже сообщили кубинским представителям, что Диас-Канель должен уйти, но члены семьи Кастро могут остаться, поскольку цель Вашингтона – подчинить режим, а не полностью его сменить.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что после завершения военной операции против Ирана Вашингтон может переключить внимание на Кубу. По его словам, переговорный процесс с островным государством уже идёт. Дальнейшая судьба двусторонних отношений будет напрямую зависеть от того, смогут ли стороны прийти к соглашению. Тем временем на Кубе произошёл масштабный блэкаут, свет пропал полностью. Местные также жалуются на отсутствие какой-либо связи. Самая острая проблема — нехватка питьевой воды.