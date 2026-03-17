МИД России пообещал Кубе материальную поддержку на фоне кризиса и внешнего давления

Москва заявила о готовности продолжить оказывать Кубе всю необходимую помощь, включая материальную, на фоне растущего давления на остров. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.

В дипломатическом ведомстве выразили серьёзную обеспокоенность эскалацией напряжённости вокруг Кубы и усилением внешнего давления на неё. В Москве подчеркнули, что решительно осуждают попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, а также запугивание и применение незаконных односторонних санкций.

В МИД отметили, что нынешние вызовы, с которыми столкнулся остров, стали прямым следствием многолетнего торгового, экономического и финансового эмбарго со стороны США. В последнее время к этому добавилось и энергетическое давление. Россия выразила уверенность, что кубинский народ, не раз доказавший преданность идеалам свободы и социальной справедливости, сумеет отстоять своё право на суверенный путь развития.

«Со своей стороны оказываем и будем оказывать Кубе необходимую поддержку, в том числе материальную», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения военной операции против Ирана Вашингтон может переключить внимание на Кубу. По его словам, переговорный процесс с островным государством уже идёт. Дальнейшая судьба двусторонних отношений будет напрямую зависеть от того, смогут ли стороны прийти к соглашению.

Напомним, накануне в энергосистеме Кубы произошёл тотальный коллапс. В национальной электроэнергетической системе произошло полное отключение электроэнергии. По данным западных агентств, это уже шестой подобный случай на острове за последние полтора года.