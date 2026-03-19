19 марта, 15:02

«Они умерли за тебя»: Хегсет попытался растрогать публику историей о разговоре с сыном про Иран

Хегсет рассказал, как объяснил сыну гибель американских солдат в Иране

Пит Хегсет. Обложка © ТАСС / АР / Manuel Balce Ceneta

Пит Хегсет. Обложка © ТАСС / АР / Manuel Balce Ceneta

Министр войны США Пит Хегсет, выступая на брифинге, рассказал о диалоге с сыном на фоне ближневосточного конфликта. Отец, отвечая на детские вопросы о войне, подчеркнул, что жертвы американских солдат были принесены ради того, чтобы его сыну и его поколению не пришлось столкнуться с «ядерным Ираном».

«Они умерли за тебя, сынок», — сказал Хегсет сыну.

Это было частью его более широкого выступления, где он также утверждал, что мир, Ближний Восток и «неблагодарные европейские союзники» обязаны президенту США Дональду Трампу, хвастался более чем 7000 ударами по Ирану и анонсировал новый, самый крупный пакет ударов, а также критиковал прессу за «нечестное» преуменьшение успехов США.

Newsweek: Рейтинг Трампа по экономике упал до исторического минимума из-за войны с Ираном
Newsweek: Рейтинг Трампа по экономике упал до исторического минимума из-за войны с Ираном

Ранее Life.ru писал, что уволившийся в США чиновник ещё два года назад предсказал провал в войне с Ираном. В 2024 году Кент говорил, что возможная война с Ираном может оказаться кровопролитной и не привести к долгосрочным результатам.

Наталья Демьянова
