Ирану удалось пресечь попытку США разгромить его молниеносным ударом, который укладывается в так называемую концепцию войны шестого поколения — блицкрига по ликвидации высшего государственного и военного руководства с опорой на современные средства поражения и использование цифровых технологий, уверен политолог Вадим Сипров.

По его словам, американский сценарий не сработал, и война деградировала на уровень ниже. США были вынуждены приступить к продолжительной воздушно-наступательной операции, однако сроки такого конфликта, как показывает опыт, не превышают двух месяцев, после чего ресурсы заканчиваются у обеих сторон.

Кроме того, Ирану удалось создать буферную зону, в которой США не смогут разместить наземную группировку для наступательной операции и продолжения боевых действий уже в формате войны четвёртого поколения. Дональду Трампу придётся выходить из этого противостояния, в лучшем случае ему удастся сохранить лицо — и то большой вопрос.

По итогам первого квартала 2026 года мир вступил в эпоху перемен, подчинить этот процесс здоровым силам пока не удаётся. Американский лидер находится в растерянности, надежды остаются только на президента России Владимира Путина, подчеркнул эксперт.

«Трамп крепко сел на мель и вряд ли быстро с неё сойдет. Он угодил в капкан иранской войны, он остался без союзников, а его политические оппоненты в Америке сейчас довольны и потирают ручки, наблюдают, как президент-республиканец разбивает лоб о стену, которую выстроил Иран», — отметил собеседник «Царьграда».

Ранее Дональд Трамп заявил, что очень не хотел вступать в военное сопротивление с Ираном, однако у него якобы не осталось другого выбора. Соответствующее заявление республиканец сделал на встрече с председателем правительства Японии Санаэ Такаити.