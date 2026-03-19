19 марта, 19:06

Трамп заявил, что отговорил Нетаньяху бить по месторождениям нефти и газа Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху воздержаться от атак на нефтяные и газовые месторождения Ирана. Заявление республиканца прозвучало в Белом доме.

«Да, я говорил с ним. Я сказал ему: «Не делай этого», — и он не будет этого делать. Мы независимы. Мы отлично ладим. Наши действия скоординированы», — сказал президент США журналистам.

Трампа поймали на лжи? В США раскрыли, что он знал об атаке по Ирану
Трампа поймали на лжи? В США раскрыли, что он знал об атаке по Ирану

Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране. По его словам, Вашингтон и Катар непричастны к атаке. Американский лидер подчеркнул, что новые атаки со стороны Израиля будут возможны только в случае агрессивных действий Ирана против Катара. И в этом случае Штаты «взорвут всё газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда раньше не видел и не испытывал» вне зависимости от мнения или участия Израиля.

Алена Пенчугина
