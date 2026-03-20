Макрону напомнили о судьбе Мадуро и Хаменеи на фоне угроз от Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter, Gints Ivuskans
Заявления президента США Дональда Трампа о скорой отставке французского лидера Эмманюэля Макрона после отказа Парижа поддержать действия Вашингтона в Ормузском проливе следует рассматривать в контексте предвыборной ситуации во Франции. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» заявил член экспертного клуба «Дигория» Виктор Козлов.
«Во-первых, у Макрона действительно невысокий рейтинг поддержки среди населения. Во-вторых, конституция Франции не позволяет Макрону идти на третий срок. В-третьих, у Макрона во Франции нет и парламентского большинства (по крайней мере, устойчивого)», — отметил политтехнолог.
По его словам, хотя на фоне недавних событий с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи (ныне покойным) риторика Трампа могла бы восприниматься как угроза, в случае с Макроном американский лидер, скорее всего, имеет в виду внутриполитические расклады.
Рядовым французам очевидно, что Макрон слишком увлечён геополитикой в ущерб социальным проблемам страны. На фоне миграционного кризиса, падения доходов и роста безработицы это неизбежно бьёт по его рейтингу. Если экс-президенту США Джо Байдену политик был выгоден, то нынешнему хозяину Белого дома с его стремлением свернуть левую повестку Макрон явно несимпатичен, уверен эксперт.
Напомним, ранее Трамп заявил, что Макрон «очень скоро покинет свой пост». Такой прогноз прозвучал вскоре после того, как французский лидер отказал президенту США в помощи с Ормузским проливом. Тем не менее Макрон подтвердил, что Франция не станет разблокировать Ормузский пролив.
