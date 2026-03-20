Макрону напомнили о судьбе Мадуро и Хаменеи на фоне угроз от Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа о скорой отставке французского лидера Эмманюэля Макрона после отказа Парижа поддержать действия Вашингтона в Ормузском проливе следует рассматривать в контексте предвыборной ситуации во Франции. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» заявил член экспертного клуба «Дигория» Виктор Козлов.

«Во-первых, у Макрона действительно невысокий рейтинг поддержки среди населения. Во-вторых, конституция Франции не позволяет Макрону идти на третий срок. В-третьих, у Макрона во Франции нет и парламентского большинства (по крайней мере, устойчивого)», — отметил политтехнолог.

По его словам, хотя на фоне недавних событий с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи (ныне покойным) риторика Трампа могла бы восприниматься как угроза, в случае с Макроном американский лидер, скорее всего, имеет в виду внутриполитические расклады.

Рядовым французам очевидно, что Макрон слишком увлечён геополитикой в ущерб социальным проблемам страны. На фоне миграционного кризиса, падения доходов и роста безработицы это неизбежно бьёт по его рейтингу. Если экс-президенту США Джо Байдену политик был выгоден, то нынешнему хозяину Белого дома с его стремлением свернуть левую повестку Макрон явно несимпатичен, уверен эксперт.