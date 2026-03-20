Макрон заявил, что Франция не станет разблокировать Ормузский пролив

Франция не будет участвовать в разблокировании Ормузского пролива во время текущей военной операции. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

Французский лидер подчеркнул, что вопрос сопровождения судов можно проработать лишь после окончания конфликта.

«Мы не будем участвовать в каких-либо действиях по открытию Ормузского пролива в контексте нынешних бомбардировок и военных действий», — сказал он.

Участники саммита ЕС не приняли решений о военной поддержке США. В совместном заявлении содержится лишь призыв увеличить численность кораблей в миссиях у берегов Сомали и в Красном море. Лидеры ЕС также призвали все стороны к сдержанности.

Ранее сообщалось, что Франция не намерена менять свою позицию и отправлять авианосец «Шарль де Голль» в Ормузский пролив. Французская авианосная ударная группа остаётся в Восточном Средиземноморье. В МИД подчеркнули, что позиция Парижа по ситуации на Ближнем Востоке носит оборонительный характер.