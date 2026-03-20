Саммит Евросоюза не принял решений о военной помощи США в конфликте с Ираном

Лидеры стран Европейского союза на прошедшем саммите не приняли решения об оказании военной помощи Соединённым Штатам в их конфликте с Ираном. В итоговом заявлении по Ближнему Востоку отсутствуют какие-либо упоминания о расширении сотрудничества с Вашингтоном или изменении мандатов европейских миссий.

Единственным решением, зафиксированным в документе, стал призыв к наращиванию корабельного состава в рамках уже существующих операций Atalanta (у побережья Сомали) и Aspides (в Красном море). При этом вопрос о возможном распространении их деятельности на акваторию Ормузского пролива, ранее обсуждавшийся дипломатической службой ЕС, даже не рассматривался.

Ранее бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не готов эффективно реагировать на кризисы вроде ближневосточного, поскольку его механизмы заточены под решение внутренних задач. По его словам, структура объединения создавалась для работы в неглобальном мире. В современных условиях она оказалась недостаточно гибкой и эффективной для противостояния внешним вызовам такого масштаба.