19 марта, 09:28

Боррель признал, что ЕС оказался не готов к эскалации на Ближнем Востоке

Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / Zuma

Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / Zuma

Евросоюз не готов эффективно реагировать на кризисы вроде ближневосточного, поскольку его механизмы заточены под решение внутренних задач. Такое мнение высказал бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет Financial Times.

По словам Борреля, структура объединения создавалась для работы в неглобальном мире. В современных условиях она оказалась недостаточно гибкой и эффективной для противостояния внешним вызовам такого масштаба.

WSJ: Европу ждёт энергетический шок на фоне войны на Ближнем Востоке

Ранее Жозеп Боррель раскритиковал позицию Брюсселя в связи с ударом США и Израиля по Ирану. По его словам, ЕС практически ничего не предпринял для защиты международного права. Боррель также обратил внимание на действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, по его мнению, скорее подыгрывает эскалации и выходит за рамки своих полномочий.

Юлия Сафиулина
