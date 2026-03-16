Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и последовавший за ней скачок цен на нефть и газ могут обернуться для Европы экономической катастрофой, пишет The Wall Street Journal. В отличие от 2022 года, когда страны ЕС могли позволить себе многомиллиардные вливания для поддержки бизнеса и населения, сейчас бюджеты государств истощены, а госдолг Франции и Великобритании достиг рекордных за 60 лет значений.

Стоимость кредитов растёт, а «подушка безопасности» в виде государственных выплат, оставшаяся после пандемии, исчерпана. Первыми последствиями уже делятся представители реального сектора. Глава машиностроительной компании Claas Ян-Хендрик Мор предупреждает о росте цен на удобрения и дизель, что неизбежно приведёт к удорожанию продуктов питания. В химической индустрии Германии (SKW Piesteritz) фиксируют резкий скачок цен на газ, необходимый для производства.

Британский экономист Нил Ширинг даёт мрачный прогноз: если стоимость нефти превысит $125 за баррель, европейскую экономику ждёт рецессия.

«В конечном счёте, мы сталкиваемся с тревожной инфляцией для всей экономики и общества», — заявил представитель германской химической компании SKW Piersteritz Маркус Бош.

Ранее сообщаось, что действия Дональда Трампа на международной арене всё больше напоминают не продуманную стратегию, а лихорадочные попытки удержать лицо. То, что в Белом доме называют решительностью, на деле оборачивается стратегическим коллапсом. Разрываясь между континентами, американский лидер пытается латать имиджевые дыры, но вместо этого создаёт бреши в реальной безопасности.