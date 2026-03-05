Действия администрации президента США Дональда Трампа в Иране — это стратегический коллапс, замаскированный под решительность. Об этом заявил военный аналитик Антон Мамедов.

По его словам, президент США мечется между континентами, пытаясь заткнуть дыры в имидже, но создаёт их в реальной безопасности. Одновременное противостояние с Ираном и наземная операция в Эквадоре — это уже не стратегия, а хаос. Армия США не резиновая, а ресурсы ограничены, сказал политолог в интервью сайту MK.ru.

Мамедов отметил, что Трамп игнорирует предупреждения военных советников и просьбы европейских союзников. Если конфликт затянется дольше обещанных четырёх недель, Европу ждёт экономический кризис. В результате, по мнению эксперта, мир получит ослабленную Америку, разрушенную Европу и прекращение помощи союзникам, включая Украину. Это путь к уничтожению миропорядка, который сами США когда-то строили.

Ранее Сенат США не смог ограничить военные полномочия Трампа по Ирану. Законодатели отклонили резолюцию, которая предусматривала прекращение американской военной операции против Ирана и запрет на использование вооружённых сил без одобрения Конгресса.