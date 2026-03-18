Страмер не Черчилль, Макрон не де Голль: В Кремле согласились с Трампом в оценке европейских политиков
Песков согласен с Трампом, что европейские политики измельчали
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Президент США Дональд Трамп прав, говоря, что уровень нынешних европейских политиков уже не тот. Со словам главы Белого дома согласился представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В данном случае можно констатировать и, наверное, согласиться, что, действительно, Страмер — это не Черчилль, Макрон — это не де Голль. Далее можно продолжать этот перечень достаточно долго. Это, действительно, те политические реалии, в которых мы живём», — отметил Песков.
Напомним, ранее Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за его отказ поддержать США в иранском конфликте. Глава Белого дома добавил, что «Стармер, к сожалению, не Уинстон Черчилль».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.