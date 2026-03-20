Хаменеи: США и Израиль ошиблись, думая о крахе Ирана через 1-2 дня после атаки

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи выступил с заявлением, в котором обвинил США и Израиль в грубых просчётах относительно будущего исламской республики. Слова лидера приводятся в его обращении по случаю наступления нового года по иранскому календарю (Ноуруз). Хаменеи подчеркнул, что враг рассчитывал на стремительный коллапс государственной системы сразу после начала боевых действий.

«Из-за грубой ошибки в расчётах враг полагал, что через день-два именно эти люди свергнут исламский строй», — отметил аятолла.

Верховный лидер Ирана заявил, что вопреки ожиданиям противника, страна продемонстрировала стойкость.

«Благодаря бдительности людей, беспрецедентной храбрости воинов ислама и многочисленным жертвам, в нём вскоре проявились признаки беспомощности и отчаяния», — подчеркнул он, говоря о действиях вражеских сил.

Хаменеи также напомнил о потерях, которые понёс Иран в ходе противостояния. По его словам, в числе погибших — лучшие военачальники, выдающиеся учёные и около тысячи простых иранцев.