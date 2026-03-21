Иран атаковал баллистикой удалённую базу США и Британии в Индийском океане

Иран запустил две баллистические ракеты по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщило агентство Mehr.

Детали удара не раскрываются. Ранее The Wall Street Journal писала, что американские военные попытались перехватить одну из ракет с помощью SM-3, но исход операции остаётся неизвестным.

Тегеран назвал свой запуск ракет «значительным шагом» в противостоянии с США. К слову, сам остров находится очень далеко от основного театра военных действий — почти в 1,8 тысячи километрах к югу от Индии.

Ранее Life.ru рассказывал, что с британской авиабазы в Фэрфорде вылетели два американских стратегических бомбардировщика B-52H, которые направляются к Ирану. Такие самолёты могут быть оснащены ядерными боеголовками.