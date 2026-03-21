Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 07:00

Путин поздравил Иран с Наврузом, пожелав стойкости перед испытаниями

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство Ирана с Наврузом и подчеркнул, что Россия остаётся надёжным другом Тегерана в трудное время. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления по случаю праздника направлены верховному руководителю аятолле Моджтабе Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану. Глава РФ пожелал иранскому народу достойно преодолеть выпавшие на его долю испытания.

В Кремле отметили, что Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана. По иранскому календарю с Наврузом наступает новый 1405 год.

Президент Путин также поздравил с Наврузом лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Поздравления направлены Ильхаму Алиеву, Касым-Жомарту Токаеву, Садыру Жапарову, Эмомали Рахмону, Сердару Бердымухамедову и Шавкату Мирзиёеву.

Навруз (в переводе с персидского — «новый день») — это праздник весеннего равноденствия и Нового года по солнечному календарю. Он отмечается иранскими и тюркскими народами, а также многими другими этническими группами, и символизирует обновление природы, начало полевых работ и победу добра над злом.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан. Глава государства отметил, что российские мусульмане глубоко уважают традиции предков и широко отмечают этот день.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Иран
  • Азербайджан
  • Ильхам Алиев
  • Киргизия
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Таджикистан
  • Туркменистан
  • Узбекистан
  • Шавкат Мирзиёев
  • Эмомали Рахмон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar