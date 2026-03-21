Путин поздравил Иран с Наврузом, пожелав стойкости перед испытаниями

Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство Ирана с Наврузом и подчеркнул, что Россия остаётся надёжным другом Тегерана в трудное время. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления по случаю праздника направлены верховному руководителю аятолле Моджтабе Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану. Глава РФ пожелал иранскому народу достойно преодолеть выпавшие на его долю испытания.

В Кремле отметили, что Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана. По иранскому календарю с Наврузом наступает новый 1405 год.

Президент Путин также поздравил с Наврузом лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Поздравления направлены Ильхаму Алиеву, Касым-Жомарту Токаеву, Садыру Жапарову, Эмомали Рахмону, Сердару Бердымухамедову и Шавкату Мирзиёеву.

Навруз (в переводе с персидского — «новый день») — это праздник весеннего равноденствия и Нового года по солнечному календарю. Он отмечается иранскими и тюркскими народами, а также многими другими этническими группами, и символизирует обновление природы, начало полевых работ и победу добра над злом.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан. Глава государства отметил, что российские мусульмане глубоко уважают традиции предков и широко отмечают этот день.