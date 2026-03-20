Российский лидер Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Обращение опубликовано на официальном сайте.

Президент РФ отметил, что праздник завершает священный месяц поста Рамадан. По словам Путина, российские мусульмане с глубоким уважением относятся к традициям предков и широко отмечают этот день.

«На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама. Отмечу, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу. Хорошим обычаем стало проведение в течение священного месяца масштабных благотворительных, культурно-просветительских и детских мероприятий», — говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул значение праздника для духовной жизни и отметил вклад мусульманских организаций в общественную сферу. Он указал, что общины участвуют в укреплении института семьи и воспитании молодёжи. Путин добавил, что представители мусульманских организаций взаимодействуют с государственными и общественными структурами, а также реализуют образовательные и гуманитарные проекты. Отдельно он отметил вклад тех, кто участвует в защите страны, и тех, кто поддерживает их семьи. Президент завершил поздравление пожеланиями здоровья и успехов.

Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе. Мусульмане отмечают его три дня. В пятницу в российских мечетях будут совершены праздничные коллективные молитвы.

Ранее Владимир Путин пообщался с награждёнными паралимпийцами. Неформальная встреча прошла в Кремле после церемонии вручения государственных наград. Президент поднял бокал шампанского в честь российских спортсменов, вернувшихся из Италии. Общение с призёрами состоялось в Екатерининском зале Сенатского дворца. Встреча завершилась общим фотографированием.