Путин пообщался с награждёнными паралимпийцами за бокалом шампанского

Президент России Владимир Путин поднял бокал шампанского в честь российских паралимпийцев, вернувшихся из Италии. Неформальное общение с призёрами прошло в Кремле после церемонии вручения государственных наград.

Торжественное мероприятие состоялось в Екатерининском зале Сенатского дворца. После вручения орденов президент по традиции произнёс тост за спортсменов и обменялся с ними несколькими словами в тёплой обстановке. Встреча завершилась общим фотографированием.

Ранее на церемонии вручения государственных наград в Кремле Владимир Путин назвал паралимпийцев героями. Президент отметил, что успех сборной подтвердил высочайший уровень отечественной тренерской школы. По его словам, именно она — основа многочисленных достижений страны в спорте.

Напомним, зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли с 6 по 15 марта в Италии. Российская сборная, которую представляли всего шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачёте, завоевав 12 наград, из которых 8 — золотые. Впервые после введения санкций паралимпийцы выступали под национальным флагом, а в честь победителей звучал гимн России.