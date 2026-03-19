Путин назвал российских паралимпийцев героями

Российские паралимпийцы — герои, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград спортсменам, отличившимся на Играх в Италии.

Он подчеркнул, что успех российской сборной (которая заняла 3 место в медальном зачёте) подтвердил высочайший уровень отечественной тренерской школы.

«Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», — подчеркнул глава государства.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта в Италии. Российская сборная, в составе которой было всего шесть спортсменов, показала блестящий результат — заняла третье место в медальном зачёте. Наши атлеты завоевали 12 медалей, среди которых 8 золотых. Также вервые после введения санкций против российского спорта паралимпийцы выступали под национальным флагом, а для победителей звучал гимн.