Шестеро против всего мира: Путин наградил паралимпийцев, завоевавших медали в Италии
Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды российским паралимпийцам, отличившимся на Играх в Италии. В торжественной обстановке Екатерининского зала Сенатского дворца чествовали победителей и призёров, а также их наставников.
«Я искренне рад поздравить вас — нашу национальную российскую команду — с поистине невероятным выступлением на XIV Паралимпийских зимних играх», — сказал Путин на торжественной церемонии.
Орденом Дружбы награждены горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также спортсмен-ведущий Сергей Синякин. Эти награды вручены за их впечатляющие спортивные успехи, несгибаемую волю к победе, стойкость и целеустремленность. Тренеры Ирина Громова, Александр Назаров, Алексей Турбин и Алексей Кобелев также получили награды за вклад в успешную подготовку паралимпийцев. Благодарность главы государства также объявлена членам паралимпийской сборной Дмитрию Фадееву и Монзеру Филиппу Шеббо за их спортивные достижения и проявленные качества.
Напомним, что на Паралимпиаде в Италии спортсмены сборной России заняли в общемедальном зачёте третье место. Наши атлеты завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Президент России Владимир Путин заявил, что наши паралимпийцы совершили подвиг — команда состояла всего из шести спортсменов, тогда как у других стран было по 60-70 атлетов.
