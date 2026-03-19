Шестеро против всего мира: Путин наградил паралимпийцев, завоевавших медали в Италии

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды российским паралимпийцам, отличившимся на Играх в Италии. В торжественной обстановке Екатерининского зала Сенатского дворца чествовали победителей и призёров, а также их наставников.

«Я искренне рад поздравить вас — нашу национальную российскую команду — с поистине невероятным выступлением на XIV Паралимпийских зимних играх», — сказал Путин на торжественной церемонии.

Орденом Дружбы награждены горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также спортсмен-ведущий Сергей Синякин. Эти награды вручены за их впечатляющие спортивные успехи, несгибаемую волю к победе, стойкость и целеустремленность. Тренеры Ирина Громова, Александр Назаров, Алексей Турбин и Алексей Кобелев также получили награды за вклад в успешную подготовку паралимпийцев. Благодарность главы государства также объявлена членам паралимпийской сборной Дмитрию Фадееву и Монзеру Филиппу Шеббо за их спортивные достижения и проявленные качества.