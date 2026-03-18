18 марта, 14:01

5 млн — за золото: Журналист Кремлёвского пула рассказал, как увеличат выплаты за медали Игр

Юнашев: Минспорт увеличит выплаты за золотые медали Игр до 5 млн рублей

Обложка © Life.ru

В России планируют повысить выплаты спортсменам за призовые места на Паралимпийских играх. Сейчас это предложение проходит межведомственное согласование и скоро будет внесено в правительство. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев со ссылкой на информацию из Минспорта.

Согласно предложениям, за золотую медаль размер вознаграждения может вырасти до 5 млн рублей. Ранее сумма составляла 4 млн. За серебряную награду планируется выплачивать 3 млн рублей вместо прежних 2,5 млн. Выплата за бронзу может увеличиться до 2 млн рублей (было 1,7 млн).

Гордость страны! Российские паралимпийцы встретились с фанатами в самом сердце Москвы
Напомним, что на Паралимпиаде в Италии спортсмены сборной России заняли в общемедальном зачёте третье место. Наши атлеты завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Президент России Владимир Путин заявил, что наши паралимпийцы совершили подвиг — команда состояла всего из шести спортсменов, тогда как у других стран было по 60-70 атлетов.

Полина Никифорова
