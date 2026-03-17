Гордость страны! Российские паралимпийцы встретились с фанатами в самом сердце Москвы
Российских паралимпийцев, вернувшихся с игр в Италии, чествовали на Красной площади в Москве. Спортсменов встретили аплодисментами, флагами и словами поддержки. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.
«Дорогие друзья, любимые болельщики, мы благодарим вас за внимание и поддержку во время трудных стартов на Паралимпийских играх… Мы гордимся спортсменами», — сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Делегацию под руководством Рожкова встретили в ГУМе, а поздравить спортсменов пришли депутаты Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, ски-альпинист Никита Филиппов и другие.
Филиппов признался, что завидовал паралимпийцам возможности выступать под флагом и гимном, надеясь, что подобная возможность появится и у олимпийцев. Победитель Паралимпиады Алексей Бугаев отметил тёплый приём и гордость за команду и страну.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта в Италии. Российская сборная из шести спортсменов завоевала 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые, заняв третье место в общекомандном зачёте.
Напомним, что сегодня, 17 марта, в Москву вернулись российские участники Паралимпийских игр в Италии. В аэропорту Внуково спортсменов встретили с цветами, аплодисментами и криками «Молодцы». Вместе с собравшейся толпой они исполнили гимн России.
