Путин поздравил паралимпийца Бугаева с победой в слаломе на Играх в Италии

Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх. Спортсмен выступал в категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Уверенной, красивой победой в слаломе вы ещё раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также выразил гордость за самого спортсмена и за всю сборную России, добившуюся отличных результатов на Играх. Он пожелал Бугаеву новых достижений и всего доброго.