Путин поздравил паралимпийца Бугаева с победой в слаломе на Играх в Италии
Алексей Бугаев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх. Спортсмен выступал в категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
«Уверенной, красивой победой в слаломе вы ещё раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также выразил гордость за самого спортсмена и за всю сборную России, добившуюся отличных результатов на Играх. Он пожелал Бугаеву новых достижений и всего доброго.
Напомним, на Паралимпиаде в Италии, где выступали всего шесть россиян, сборная России заняла третье общекомандное место, завоевав 12 медалей — 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. На церемонии закрытия наши спортсмены прошли с флагом, который несли горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.
