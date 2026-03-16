Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 марта, 17:11

Путин поздравил паралимпийца Бугаева с победой в слаломе на Играх в Италии

Алексей Бугаев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх. Спортсмен выступал в категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Уверенной, красивой победой в слаломе вы ещё раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также выразил гордость за самого спортсмена и за всю сборную России, добившуюся отличных результатов на Играх. Он пожелал Бугаеву новых достижений и всего доброго.

Напомним, на Паралимпиаде в Италии, где выступали всего шесть россиян, сборная России заняла третье общекомандное место, завоевав 12 медалей — 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. На церемонии закрытия наши спортсмены прошли с флагом, который несли горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

