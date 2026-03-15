Российские спортсмены прошли с триколором на церемонии закрытия Паралимпиады

На церемонии закрытия Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо российские спортсмены прошли с национальным флагом. Честь нести триколор доверили горнолыжнице Варваре Ворончихиной и лыжнику Ивану Голубкову.

Вся российская делегация, состоящая из шести атлетов, приняла участие в мероприятии. Церемония проходит на олимпийском стадионе для кёрлинга.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо подошли к концу. Российская сборная, в составе которой было всего шесть спортсменов, показала блестящий результат — заняла третье место. Наши атлеты завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые.