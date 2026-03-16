Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 марта, 07:37

«Хотел уйти из спорта»: Как воспитанник интерната Голубков стал двукратным чемпионом Паралимпиады

Взявший два золота лыжник Голубков планирует вернуться на Паралимпиаду-2030

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

На Паралимпиаде-2026 российские спортсмены завоевали 12 медалей и заняли третье место в общем зачёте. 30-летний лыжник-биатлонист из Коми Иван Голубков принёс команде два золота. Для него это первая Паралимпиада — две предыдущие попытки сорвались из-за отстранения россиян. Перед Играми в Италии он даже думал завершить карьеру.

«Ванька наш очень целеустремлённый. Он всегда добивается своих целей, несмотря ни на что. Две Олимпиады мимо и да, у него была эта мысль — уходить из спорта — но старший тренер сборной России уговорила его остаться», — рассказала подруга спортсмена Галина.

Иван родился с врождённым расщеплением позвоночника, от него отказались родители. До пяти лет он жил в Доме малютки, затем — в психоневрологическом интернате Сыктывкара. В 7 лет его заметил тренер Александр Поршнев, который привёл мальчика в спорт. После триумфа он готов идти на следующую Паралимпиаду.

«Мы во время соревнований общались, я его поддерживала и писала после каждой гонки. Я в нём и не сомневалась. Он мой близкий друг, всё-таки в одном интернате воспитывались. Сейчас у него открылось второе дыхание, и он готов идти на следующую Паралимпиаду через четыре года», — отметила собеседница kp.ru.

Напомним, Иван Голубков принёс России третье золото на Паралимпиаде, когда выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км сидя. Победу он посвятил России и Владимиру Путину. После этого атлет принёс сборной шестое золото, выиграв гонку на 20 км в положении сидя.

