С гимном и цветами: Российских паралимпийцев тепло встретили на родине

В Москву вернулись российские участники Паралимпийских игр, завершившихся в Италии. В аэропорту Внуково их ждал тёплый приём с цветами, аплодисментами и криками «молодцы». Наши спортсмены вместе с собравшейся толпой спели гимн.

Эти Игры стали особенными — впервые с 2014 года сборная выступала под национальным флагом. Домой они привезли 12 наград, из которых 8 — золотые.