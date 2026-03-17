17 марта, 00:49

С гимном и цветами: Российских паралимпийцев тепло встретили на родине

В Москву вернулись российские участники Паралимпийских игр, завершившихся в Италии. В аэропорту Внуково их ждал тёплый приём с цветами, аплодисментами и криками «молодцы». Наши спортсмены вместе с собравшейся толпой спели гимн.

Эти Игры стали особенными — впервые с 2014 года сборная выступала под национальным флагом. Домой они привезли 12 наград, из которых 8 — золотые.

Путин поздравил паралимпийца Бугаева с победой в слаломе на Играх в Италии
Напомним, на Паралимпиаде в Италии, где выступали всего шесть россиян, сборная России заняла третье общекомандное место. На церемонии закрытия наши спортсмены прошли с флагом, который несли горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

Артём Гапоненко
