С гимном и цветами: Российских паралимпийцев тепло встретили на родине
В Москву вернулись российские участники Паралимпийских игр, завершившихся в Италии. В аэропорту Внуково их ждал тёплый приём с цветами, аплодисментами и криками «молодцы». Наши спортсмены вместе с собравшейся толпой спели гимн.
Эти Игры стали особенными — впервые с 2014 года сборная выступала под национальным флагом. Домой они привезли 12 наград, из которых 8 — золотые.
Напомним, на Паралимпиаде в Италии, где выступали всего шесть россиян, сборная России заняла третье общекомандное место. На церемонии закрытия наши спортсмены прошли с флагом, который несли горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.
