18 марта, 13:43

Путин: Российские паралимпийцы совершили подвиг, завоевав 3 место в медальном зачёте

Российские спортсмены совершили настоящий подвиг, заняв третье место в медальном зачёте прошедшей в Италии Паралимпиады, при этом в составе команды было всего 6 человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Что касается наших ребят, паралимпийцев, они совершили действительно подвиг. Просто удивительно. 60-70 спортсменов представляли соответствующие команды. Наша-то команда состояла всего из 6 спортсменов», — сказал глава государства.

«Хотел уйти из спорта»: Как воспитанник интерната Голубков стал двукратным чемпионом Паралимпиады
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта в Италии. Российская сборная, в составе которой было всего шесть спортсменов, показала блестящий результат — заняла третье место в медальном зачёте. Наши атлеты завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Кроме того, впервые после введения санкций против российского спорта паралимпийцы выступали под флагом РФ, а для победителей звучал национальный гимн. А вчера триумфаторы Паралимпиады раздали автографы в центре Москвы. Как это было – смотрите в фоторепортаже Life.ru.

Александра Вишнякова
