Путин отметил триумфальное возвращение флага России на международные старты

Президент России Владимир Путин заявил, что российские паралимпийцы обеспечили триумфальное возвращение гимна и флага страны на международную спортивную арену. Он отметил, что впервые за 12 лет эти национальные символы вновь появились на паралимпийском пьедестале, вызвав особую гордость.

«Впервые за последние 12 лет мы также смогли увидеть, как над паралимпийским пьедесталом вновь поднимается наш родной российский флаг, и с особым трепетом и гордостью слышали гимн России, благодаря вам. Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным», — сказал глава государства на церемонии вручения госнаград членам паралимпийской сборной.

Как ранее сообщалось, Путин в Кремле вручил госнаграды российским паралимпийцам, отличившимся на Играх в Италии. В торжественной обстановке Екатерининского зала Сенатского дворца чествовали победителей и призёров, а также их наставников.