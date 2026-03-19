Путин встал на колено, награждая в Кремле паралимпийца Голубкова

Президент России Владимир Путин преклонил колено в Екатерининском зале Кремля, чтобы вручить орден Дружбы двукратному паралимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Ивану Голубкову. Этот жест стал кульминацией торжественной церемонии награждения российских триумфаторов Игр в Италии.

Глава государства удостоил паралимпийцев государственных наград за выдающиеся спортивные достижения, несгибаемую волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на соревнованиях.

«Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за ту поддержку. Я знаю, что вы очень нас поддерживаете — паралимпийцев. Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», — сказал Голубков на церемонии награждения.

Напомним, что зимние Паралимпийские игры 2026 года с 6 по 15 марта принимала Италия. Российская сборная заняла третье место. Нашу страну представляли всего шесть спортсменов и вернулись домой с триумфом. Впервые после введения санкций паралимпийцы выступали под национальным флагом, а над аренами гремел гимн России. Всего 12 наград, из которых 8 — золотые.