Тысячелетний Навруз: от зороастризма до наших дней — как встречают персидский Новый год в Иране и Средней Азии Оглавление Когда Навруз в 2026 году Что такое Навруз: перевод названия и смысл праздника История праздника: от зороастризма до наших дней Международный статус: ЮНЕСКО и ООН о Наврузе Навруз в разных странах: Иран, Азербайджан, Средняя Азия Иран Азербайджан Средняя Азия Как отмечают Навруз в России: Татарстан, Башкортостан, Москва Что готовят на Навруз Часто задаваемые вопросы Почему на Навруз красят яйца? Это мусульманский праздник? Почему именно 20 марта? Где ещё отмечают Навруз? Когда Навруз в 2026 году? История, традиции празднования в странах СНГ и на Ближнем Востоке — в материале Life.ru.

Когда Навруз в 2026 году

Навруз (Новруз, Наурыз) — один из древнейших праздников весны и обновления природы. В 2026 году его будут отмечать 20–21 марта. Дата праздника связана с астрономическим событием — весенним равноденствием, когда день и ночь становятся практически равными по продолжительности.

Точное время наступления равноденствия ежегодно рассчитывается астрономами, поэтому в разных странах празднование может начинаться вечером 20 марта или утром 21 марта.

Навруз традиционно широко отмечают в Иране, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Афганистане и ряде других государств. В некоторых из них торжества продолжаются несколько дней и сопровождаются массовыми гуляньями.

Празднование Навруза в Бишкеке. В Средней Азии он отмечается довольно широко. Фото © ТАСС / Владислав Ногай

Что такое Навруз: перевод названия и смысл праздника

Название праздника происходит из персидского языка. Слово «навруз» переводится как «новый день».

Смысл праздника напрямую связан с идеей обновления мира и начала нового жизненного цикла. Весеннее равноденствие в древних культурах считалось моментом, когда природа пробуждается после зимы: начинают цвести растения, увеличивается световой день и начинается новый сельскохозяйственный сезон.

История праздника: от зороастризма до наших дней

История Навруза насчитывает несколько веков. Считается, что праздник возник более трёх тысяч лет назад на территории Древней Персии и связан с религиозными и культурными традициями народов, исповедовавших зороастризм.

В древности день весеннего равноденствия считался особым моментом, когда силы света побеждают силы тьмы. Согласно зороастрийским представлениям, именно в это время мир обновляется, а природа получает новую энергию жизни. Поэтому начало нового года отмечали именно в день, когда солнце переходило в весеннюю точку небесной сферы.

По одной из древних персидских легенд, Навруз связан с именем мифического царя Джамшида. Правитель поднялся на трон, украшенный драгоценностями, и лучи солнца озарили его сиянием. Люди восприняли это как знак начала нового времени и назвали этот день «новым днём».

Персидский царь Джамшид. Фото © Wikipedia / Михр Али (художник).

Навруз упоминается в «Авесте» — главной священной книге зороастризма. По преданию, в этот день все жители Земли должны отмечать годовщину возникновения жизни на планете. И 21 марта по солнечному календарю прошли похороны героя Сиявуша, что тоже упоминается в «Авесте».

Во времена Ахеменидской империи праздник уже имел большое государственное значение. Археологи считают, что торжества проводились в древней столице Персии — Персеполе. Сюда съезжались представители разных народов империи, приносили дары правителю и участвовали в праздничных церемониях. Позже традиция празднования распространилась по огромной территории — от Ближнего Востока до Центральной Азии.

После распространения ислама в VII–VIII веках праздник не исчез — многие мусульманские народы продолжили его отмечать как культурный и народный праздник весны.

Международный статус: ЮНЕСКО и ООН о Наврузе

В 2009 году праздник был включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Спустя год, в 2010 году, Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 21 марта Международным днём Навруза.

Сегодня Навруз отмечают более 300 миллионов человек по всему миру. Праздничные мероприятия проходят не только в странах Востока, но и в Европе, Северной Америке и России, где проживают представители народов, для которых этот день имеет особое значение.

Навруз в разных странах: Иран, Азербайджан, Средняя Азия

Иран

В Иране Навруз считается главным национальным праздником и фактически началом нового года. Торжества продолжаются около двух недель.

Одной из главных традиций является накрытие стола «Хафт син». На нём размещают семь символических предметов, названия которых начинаются на персидскую букву «с». Каждый из них символизирует определённые ценности: яблоко символизировало красоту, чеснок — здоровье, а хлебобулочные изделия — достаток и гостеприимство. А в Тегеране устанавливают красочные инсталляции с цветными яйцами — символом весны.

В дни праздника иранцы навещают родственников, дарят подарки детям и проводят время с семьёй. Завершается цикл празднования особым днём — Сиздах-Бедар, когда люди отправляются на природу, устраивают пикники и символически прощаются с праздничным периодом.

Подготовка к персидскому Наврузу в Тегеране. Фото © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Азербайджан

В Азербайджане Навруз отмечают широко и торжественно. Подготовка к празднику начинается за четыре недели, каждая из которых посвящена одной из природных стихий: воде, огню, ветру и земле.

В праздничные дни в городах проходят концерты, ярмарки и театрализованные представления. На улицах можно увидеть персонажей народного фольклора — Кеса и Кечала, которые символизируют борьбу зимы и весны.

Также в последние четыре четверга перед Наврузом жгут костры. Через них прыгают все члены семьи — так «сжигается» всё плохое, что накопилось за зиму. В предпраздничную ночь девушки гадают на суженого на свечах, по разговорам — что услышишь, то и даст ответ на вопрос, когда выйдешь замуж.

В Иране и Азербайджане на Навруз жгут костры. Фото © ТАСС / Zuma

Средняя Азия

В Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане Навруз считается государственным праздником и сопровождается масштабными народными гуляньями. В эти дни проходят концерты и фестивали, спортивные соревнования, ярмарки ремёсел, традиционные игры и национальные танцы. На площадях устанавливают большие столы с угощениями, где каждый может попробовать праздничные блюда.

Главным символом Навруза — зелёными ростками пшеницы, символизирующими весну, обновление, тепло и новую жизнь, — украшают дом, а также помещают их в центр праздничного стола. Города украшают инсталляциями с цветами, птицами, растениями. В Таджикистане во дворах перед праздником вешают красную ткань — красный цвет означает, что домочадцы приветствуют солнце и, открывая двери и окна, в дома впускают новый весенний воздух. В некоторых населённых пунктах проходит шествие молодёжи в национальных костюмах и выбор «королевы Навруза».

Особое место занимает блюдо сумаляк, которое готовят из пророщенной пшеницы. Его варят в больших казанах на протяжении многих часов, часто всю ночь. Приготовление сопровождается песнями и коллективным участием женщин из соседних домов.

Праздничное блюдо сумаляк — один из символов Навруза. Фото © ТАСС / Нозим Каландаров

В целом в Навруз принято щедро угощать гостей — не закрывают даже двери домов, чтобы соседи могли присоединиться к празднику. Нельзя ругаться, грустить, припоминать прошлые обиды. Также не принято работать — приготовление праздничного стола не считается, а убраться нужно успеть до торжеств. В праздник нельзя носить старую одежду, обязательно нужно надеть что-то новое. Запрещено отпускать гостя, не накормив его, — это признак неуважения. Непременно надо встретить Навруз в семейном кругу. Считается, что в противном случае будешь семь лет скитаться по миру. Не стоит и давать в долг, иначе лишишься достатка.

Как отмечают Навруз в России: Татарстан, Башкортостан, Москва

В Татарстане Навруз считается важным народным праздником, который символизирует приход весны и начало сельскохозяйственного сезона. Праздничные мероприятия обычно проходят в конце марта и включают в себя концерты, ярмарки и народные гулянья.

Особое внимание уделяется национальной кухне. На ярмарках можно попробовать различные блюда татарской и восточной кухни. Гости праздника угощаются сладостями, выпечкой и горячими блюдами. Также в дни Навруза проходят спортивные соревнования и народные игры.

Празднование Навруза в Казани. Фото © ТАСС / Егор Алеев

В Башкортостане Навруз отмечают как праздник весны, дружбы народов и обновления природы. В республике проживает множество этнических групп, и торжества часто проходят в формате межкультурных фестивалей.

В Москве Навруз ежегодно отмечают представители различных диаспор. Праздничные мероприятия проходят при поддержке культурных центров и общественных организаций. Посетители фестивалей могут попробовать блюда кухни разных народов, принять участие в мастер-классах по ремёслам.

Что готовят на Навруз

Одним из самых известных блюд на Навруз является сумаляк — густая сладкая масса из пророщенной пшеницы. Его готовят в больших казанах, медленно варят в течение нескольких часов и постоянно помешивают. Приготовление сопровождается песнями и общением, поэтому процесс становится важной частью праздничного ритуала.

Также на столе часто можно увидеть плов, различные виды лепёшек и хлеба, сладости из орехов, мёда и сухофруктов, блюда из риса и мяса, свежие фрукты и зелень.

В Азербайджане и Иране традиционно готовят большое количество сладостей и выпечки. Среди популярных угощений: пахлава, шакербура — пирожки с ореховой начинкой, бадамбура — десерт с миндалём. В Афганистане делают так называемый суп-компот «Семь фруктов» — туда входят орехи, приправы, сухофрукты, мёд. В Казахстане к столу подают обжаренные в масле шарики из муки — баурсаки, многие готовят кызыл иримшик — проваренный сладковатый творог.

Шакербура — персидский десерт. Фото © Wikipedia / Liya Pyatakova

Во многих семьях также готовят праздничные супы и мясные блюда, которыми угощают гостей.

Часто задаваемые вопросы

Почему на Навруз красят яйца?

Крашеные яйца на Навруз символизируют весну и пробуждение новой жизни. Чаще всего их красят в зелёный цвет, встречается красноватый или коричневый. Для покраски используют натуральные красители — луковую шелуху, свекольный сок. Наиболее распространена эта традиция в Иране, Азербайджане, Таджикистане. Там инсталляции в виде ярких яиц в праздничные дни устанавливают и на улицах.

Это мусульманский праздник?

Навруз часто воспринимается как мусульманский праздник, однако с исторической точки зрения это не так. Его происхождение связано не с исламом, а с зороастризмом. Кроме того, Навруз отмечают не только мусульмане, но и народы Ближнего Востока, исповедующие христианство, иудаизм и другие верования.

Почему именно 20 марта?

Дата Навруза связана с астрономическим явлением — весенним равноденствием. В этот момент Солнце пересекает небесный экватор и продолжительность дня и ночи становится практически одинаковой. Весеннее равноденствие обычно приходится на период 20–21 марта.

Где ещё отмечают Навруз?

Навруз отмечают не только иранцы. Он популярен в Курдистане на севере Ирака, в Синьцзян-Уйгурском районе Китая, Пакистане, некоторых районах Индии, среди членов суфийского ордена бекташей в Албании, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии. Причём бекташи почитают Навруз как день рождения Али — зятя и сподвижника пророка Мухаммеда.