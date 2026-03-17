Ураза-байрам 2026: тёплые поздравления в стихах и прозе с одним из главных праздников ислама
20 марта 2026 года отмечают один из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. Life поделился поздравлениями в стихах и прозе, которыми можно порадовать близких, родных и знакомых. 16 марта, 22:15

Ураза-байрам (по-арабски «Ид аль-Фитр») — один из двух главных исламских праздников наряду с Курбан-байрамом. Он знаменует собой окончание поста в священный месяц Рамадан, когда верующим нельзя есть и пить до захода солнца, поэтому его ещё называют праздником разговения. Его установил сам пророк Мухаммад в 624 году.

Приветствуя друг друга в праздничный день, мусульмане говорят: «Ид мубарак», что значит «благословенного праздника». Но можно поздравить, добавив от себя тёплые пожелания в стихах и прозе. Главное, чтобы они шли от души. Мусульманин может принять праздничное приветствие и от того, кто не исповедует ислам.

Короткие поздравления в стихах

1. Мусульмане, с праздником Ураза-байрам!

Счастья и здоровья я желаю вам.

Пусть Аллах зачтёт все добрые дела

И пошлёт покой в сердца, а в семью — тепла.

Будет пусть благословен ваш уютный дом,

Пусть любовь, веселье, смех пребывают в нём.

Пусть успех сопутствует на работе вам.

Отмечайте весело Ураза-байрам!

2. Великий праздник Ураза-байрам

В солнечный день наступает,

И всех-всех мусульман

Мы радостно поздравляем.

Пожелаем вам здоровья,

Аллаха благословения!

Пусть наполнятся сердца любовью!

Счастья, удачи, достатка, терпения!

3. Ураза-байрам — полон прекрасных даров!

Желаю тепла вам под крышей домов.

Пусть вас обойдут все печали, ненастья,

А в жизни царят благость и счастье.

Мы поздравляем всех мусульман

С праздником важным Ураза-байрам!

4. Мира всем, чистых помыслов и благих дел

Я желаю, любви и достатка,

Чтобы дом был уютен и не оскудел,

И чтоб праздничный стол твой был сладким!

Пусть наполнятся счастьем в обоих мирах

Души родных и близких.

И пускай сохранит милосердный Аллах

Твоё сердце от козней Иблиса! Вот и снова в дома к нам пришёл Ураза, Вот и снова веселье и сытость. Да минует нас Божьего гнева гроза! И да будет всегда Его милость!

5. В светлый праздник Ураза

Путь горят твои глаза

Верой, дружбой и любовью.

Разговения стол готовим,

Чтоб за трапезой собрались

Все, кто твёрдо пост держал.

Поздравляем мусульман

С добрым Ураза-байрам!

6. В светлый Ураза-байрам Поздравляю мусульман! Все молитвы пусть услышит И поддержит вас Всевышний!

Красивые поздравления в прозе

1. Сегодня, в светлый праздник Ураза-Байрам, я вам желаю милости Всевышнего, сердечной радости и здоровья. Пусть ваша семья живёт счастливо, пусть душа каждого будет открыта для любви. Желаю, чтобы ваша вера только крепла, мысли становились только светлее, а благополучие только множилось. С праздником!

2. Окончен пост, в гости к нам идёт дивный праздник Ураза-байрам! От души поздравляем вас с ним! Желаем насладиться праздничной молитвой и угощениями. Пусть с вами всегда будут вера и надежда. С праздником разговения!

3. Поздравляем с долгожданным праздником Ураза-байрам! Желаем мира и спокойствия в душе, доброты в сердце, благополучия вашему дому, а также благословения Всевышнего вам и вашей семье.

4. В праздник Ураза-Байрам от всей души желаю чистой мысли, крепкой веры, доброго здоровья, богатого стола, дружной семьи, искренней молитвы, счастливого сердца, взаимной любви, достойной жизни. И пусть Аллах пошлёт Вам светлую надежду и одарит милостью в обоих мирах!

5. Счастливого разговения в праздник Ураза! Да обретут все голодные пищу, нуждающиеся — достаток, бездомные — кров, больные — здоровье, а одинокие — любовь! И да пребудет над всеми нами милость Аллаха и его благословение! Ид мубарак!

6. В этот светлый радостный праздник Ураза Байрам хочу поздравить вас и всех ваших близких людей, пожелать вам семейного тепла, мирного неба, благополучия, любви. Пусть ваш стол ломится от вкусных яств, счастья вам, веселья, благополучия и милости Аллаха!

Краткие поздравления своими словами

1. Ид мубарак! Пусть праздник принесёт вам и вашим родным и близким любовь и счастье, согласие, мир, благополучие. Счастливого Ураза-байрама!

2. С благословенным праздником Ураза-байрам! В этот день желаю укрепления имана (веры), света в душе, терпения, мирного неба и семейного тепла!

3. С праздником Ураза! Да будут наши добрые дела приняты Аллахом. Пусть мир будет в домах, все родные — здоровы, а жизнь — богатой. Аллаху акбар!

4. От всего сердца поздравляю с долгожданным праздником Ураза-байрам! Дай Всевышний тебе счастья, крепкой веры, удачи во всём, любви и тепла в доме!

5. С праздником разговения! Желаю вам мира, любви, уюта и мира в доме, сохранения света веры! Пусть Аллах услышит все молитвы и благословит все начинания!

6. Ид мубарак! Пусть Аллах услышит все ваши молитвы, поможет вам впустить в сердца смирение, терпение и любовь, а в дома хороших и добрых людей. С праздником Ураза-байрам!

Как отмечают Ураза-байрам

Ураза-байрам — одно из двух главных исламских торжеств. Поскольку он знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан, то его принято отмечать за большим праздничным столом в кругу родных. Трапеза начинается после завершения утреннего праздничного намаза. Хозяйки готовят самые сытные и вкусные блюда — плов, лагман, пироги, лепёшки, манты. Также ни один стол не обходится без фруктов, чая и сладостей — пахлавы, чак-чака, лукума.

В этот праздник дарят подарки детям, так как считается, что их радость приближает к Богу. Принято угощать друзей и соседей и навещать родных — чтобы разделить праздник со всеми близкими.

Авторы Екатерина Субботина