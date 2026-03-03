МАГАТЭ подтвердило повреждения на ядерном объекте Ирана в Натанзе
Ядерный объект Ирана в Натанзе. Обложка © ТАСС / imago images/ Xinhua
МАГАТЭ подтвердило факт повреждений на иранском заводе по обогащению урана в Натанзе, являющегося одним из двух ключевых ядерных объектов Исламской Республики. Соответствующее заявление агентства опубликовано в соцсети X.
По данным МАГАТЭ, пострадали входные здания подземного предприятия. Вместе с тем в агентстве подчеркнули, что радиологических последствий инцидента не ожидается, а сам завод дополнительного воздействия не испытал.
Факт атаки по ядерному объекту в Натанзе накануне подтвердил постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи, не вдаваясь в подробности о последствиях. К слову, президент США Дональд Трамп оправдывает удары по Исламской Республике и её ядерным объектам тем, что «через две-три недели Тегеран бы создал ядерное оружие».
