3 марта, 11:21

МАГАТЭ подтвердило повреждения на ядерном объекте Ирана в Натанзе

Ядерный объект Ирана в Натанзе. Обложка © ТАСС / imago images/ Xinhua

МАГАТЭ подтвердило факт повреждений на иранском заводе по обогащению урана в Натанзе, являющегося одним из двух ключевых ядерных объектов Исламской Республики. Соответствующее заявление агентства опубликовано в соцсети X.

По данным МАГАТЭ, пострадали входные здания подземного предприятия. Вместе с тем в агентстве подчеркнули, что радиологических последствий инцидента не ожидается, а сам завод дополнительного воздействия не испытал.

Уиткофф: Иран на переговорах угрожал США 11 ядерными бомбами
Факт атаки по ядерному объекту в Натанзе накануне подтвердил постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи, не вдаваясь в подробности о последствиях. К слову, президент США Дональд Трамп оправдывает удары по Исламской Республике и её ядерным объектам тем, что «через две-три недели Тегеран бы создал ядерное оружие».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

