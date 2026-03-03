МАГАТЭ подтвердило повреждения на ядерном объекте Ирана в Натанзе

МАГАТЭ подтвердило факт повреждений на иранском заводе по обогащению урана в Натанзе, являющегося одним из двух ключевых ядерных объектов Исламской Республики. Соответствующее заявление агентства опубликовано в соцсети X.

По данным МАГАТЭ, пострадали входные здания подземного предприятия. Вместе с тем в агентстве подчеркнули, что радиологических последствий инцидента не ожидается, а сам завод дополнительного воздействия не испытал.