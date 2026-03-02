США и Израиль атаковали ядерный объект в Натанзе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Ядерный объект в Натанзе был атакован в ходе ударов США и Израиля по Ирану. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи.
«В Натанзе», — ответил дипломат.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В тот же день был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства страны. Дональд Трамп сообщил, что 48 иранских лидеров «исчезли одним махом». 2 марта Армия Израиля объявила о новой волне ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.