Уиткофф: Иран на переговорах угрожал США 11 ядерными бомбами

На переговорах в начале 2025 года Иран заявлял США, что контролирует 460 кг урана, обогащённого до 60%, и осознаёт, что этого объёма достаточно для создания 11 ядерных боезарядов. Об этом важном моменте переговоров в интервью Fox News рассказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стыда, что они контролируют 460 кг 60-процентного обогащённого урана и что им известно, что этого достаточно для создания 11 ядерных бомб», — вспомнил политик.

Уиткофф отметил, что делегация Ирана гордилась тем, что смогла обойти протоколы контроля и достичь такого уровня. На заявление иранцев о «неотъемлемом праве» на обогащение урана американские переговорщики ответили, что у США есть «неотъемлемое право остановить вас». Спецпосланник вспомнил, как они с Джаредом Кушнером переглянулись в растерянности, осознав сложность ситуации. Уиткофф также сообщил, что Тегеран может дообогатить имеющийся уран до 90% всего за неделю или десять дней.

«Их практически невозможно остановить, у них бесконечный запас», — добавил он.

По его словам, США предложили Ирану десятилетний мораторий на обогащение урана, но это предложение было категорически отвергнуто. Переговоры, на которых также присутствовал Джаред Кушнер, велись с целью добиться отказа Тегерана от ракетной программы, сворачивания военно-морских сил и прекращения поддержки союзников в регионе. Однако уже к концу второй встречи стало ясно, что достичь соглашения не удастся. Третья встреча стала последней попыткой, которая также не увенчалась успехом.