21 марта, 11:07

Иран уведомил МАГАТЭ об ударе по своему ядерному объекту в Натанзе

Гендиретор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии об ударе, нанесённом США и Израилем по ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X.

«Иран уведомил МАГАТЭ, что сегодня был атакован ядерный объект в Натанзе. Увеличение уровня радиации не зафиксировано», — сказано в публикации.

Напомним, сегодня утром США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Специалисты Организации по ядерной энергетике Исламской Республики оперативно провели замеры и не выявили распространения радиационного загрязнения.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Юрий Лысенко
