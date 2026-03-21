Иран уведомил МАГАТЭ об ударе по своему ядерному объекту в Натанзе

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии об ударе, нанесённом США и Израилем по ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X.

«Иран уведомил МАГАТЭ, что сегодня был атакован ядерный объект в Натанзе. Увеличение уровня радиации не зафиксировано», — сказано в публикации.

Напомним, сегодня утром США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Специалисты Организации по ядерной энергетике Исламской Республики оперативно провели замеры и не выявили распространения радиационного загрязнения.