Выиграет только Израиль: Пезешкиан обратился к соседям Ирана

Иран не намерен вступать в конфликт с соседними странами. Такое заявление сделал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в соцсети X в связи с празднованием окончания Рамадана.

Иранский лидер подчеркнул, что народы региона связывают братские и религиозные узы. По его словам, от возможного противостояния между Тегераном и соседними мусульманскими странами выигрывает только Израиль.

Ранее стало известно, что удары Ирана по энергетической инфраструктуре Катара вывели из строя часть мощностей по производству сжиженного природного газа, что сократило экспортный потенциал страны примерно на 17%. В годовом исчислении недополученная выручка от таких потерь может достигать 20 млрд долларов.