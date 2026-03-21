21 марта, 09:35

Выиграет только Израиль: Пезешкиан обратился к соседям Ирана

Пезешкиан заявил, что Иран не хочет войны с соседними мусульманскими странами

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / ZUMA

Иран не намерен вступать в конфликт с соседними странами. Такое заявление сделал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в соцсети X в связи с празднованием окончания Рамадана.

Иранский лидер подчеркнул, что народы региона связывают братские и религиозные узы. По его словам, от возможного противостояния между Тегераном и соседними мусульманскими странами выигрывает только Израиль.

Иран атаковал баллистикой удалённую базу США и Британии в Индийском океане

Ранее стало известно, что удары Ирана по энергетической инфраструктуре Катара вывели из строя часть мощностей по производству сжиженного природного газа, что сократило экспортный потенциал страны примерно на 17%. В годовом исчислении недополученная выручка от таких потерь может достигать 20 млрд долларов.

BannerImage
Юрий Лысенко
