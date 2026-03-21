Аракчи назвал США и Израилю способ разблокировать Ормузский пролив

Соединённые Штаты и Израиль должны прекратить нанесение ударов по иранской территории, чтобы восстановить нормальное судоходство через Ормузский пролив. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

В Тегеране дали понять, что Ормузский пролив заблокирован не для всех судов. Проход закрыт только для противников Исламской Республики: США, Израиля и стран, предоставляющих им поддержку или территорию для военных баз. В то же время Япония ведёт с иранцами переговоры о возможность пользоваться морской артерией.