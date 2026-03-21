Болгария присоединилась к инициативе по безопасности в Ормузском проливе

Болгария присоединилась к заявлению ряда европейских стран, Японии и Канады по безопасности в Ормузском проливе. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство республики на своём официальном сайте.

В Софии подчеркнули, что страна не участвует в военных действиях США и Израиля против Ирана. При этом болгарский МИД выразил «глубокую озабоченность обостряющимся конфликтом» и осудил недавние атаки на невооружённые торговые суда в Персидском заливе, а также на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты.

В ведомстве отметили, что эти действия фактически привели к закрытию Ормузского пролива. Болгария призвала прекратить установку мин и другие попытки, препятствующие торговому судоходству.

«Безопасность морей и свобода судоходства отвечают интересам всех стран, включая Республику Болгария», — добавили в министерстве, приветствуя усилия по стабилизации энергетических рынков и обеспечению свободы передвижения судов.

Тегеран ранее дал понять, что может обеспечить безаварийное следование судов под японским флагом через Ормузский пролив — после того как будут исчерпаны все необходимые двусторонние консультации. С таким разъяснением выступил руководитель иранской дипломатии Аббас Аракчи, отметив, что Исламская Республика не устанавливала блокаду на этой транспортной артерии и не собирается полностью перекрывать её. Взаимодействие с Токио уже ведётся, и достигнутые договорённости распространяются на суда, аффилированные с Японией.