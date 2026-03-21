Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 08:18

Южная Корея ведёт с Ираном переговоры о проходе судов через Ормузский пролив

Сухогруз в Ормузском проливе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Правительство Южной Кореи проводит консультации с Ираном по вопросу возможности прохода судов, следующих на юг Корейского полуострова, через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на сотрудника МИД республики.

«Мы поддерживаем коммуникацию с соответствующими странами, включая Иран», — заявили в Сеуле.

Указывается, что правительство внимательно следит за развитием кризиса в региона и думает, как защитить своих граждан и пути поставок энергоресурсов. По данным Ассоциации международной торговли Республики Корея, около 70% импорта нефти страны приходится на государства Ближнего Востока, причём большая часть этих поставок шла через Ормузский пролив.

«Сломанное» судно Jamal прошло через заблокированный Ормузский пролив
«Сломанное» судно Jamal прошло через заблокированный Ормузский пролив

К слову, Тегеран ранее заявил о готовности гарантировать безопасный проход для японских судов в Ормузском проливе — после проведения консультаций с Токио. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По словам министра, Иран не закрывал пролив и не намерен полностью блокировать движение. Диалог с Японией уже запущен, и речь идёт о судах, связанных с этой страной.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar