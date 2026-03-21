Южная Корея ведёт с Ираном переговоры о проходе судов через Ормузский пролив

Правительство Южной Кореи проводит консультации с Ираном по вопросу возможности прохода судов, следующих на юг Корейского полуострова, через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на сотрудника МИД республики.

«Мы поддерживаем коммуникацию с соответствующими странами, включая Иран», — заявили в Сеуле.

Указывается, что правительство внимательно следит за развитием кризиса в региона и думает, как защитить своих граждан и пути поставок энергоресурсов. По данным Ассоциации международной торговли Республики Корея, около 70% импорта нефти страны приходится на государства Ближнего Востока, причём большая часть этих поставок шла через Ормузский пролив.

К слову, Тегеран ранее заявил о готовности гарантировать безопасный проход для японских судов в Ормузском проливе — после проведения консультаций с Токио. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По словам министра, Иран не закрывал пролив и не намерен полностью блокировать движение. Диалог с Японией уже запущен, и речь идёт о судах, связанных с этой страной.