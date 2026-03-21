«Сломанное» судно Jamal прошло через заблокированный Ормузский пролив

Грузовое судно Jamal 20 марта прошло через Ормузский пролив, который ранее был заблокирован Ираном. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Корабль замаскирован под сломанное судно.

Jamal впервые появился на радарах 13 марта в Оманском заливе — его предыдущее местоположение остаётся неизвестным. Затем судно на несколько дней пропало из системы слежения и вновь вышло на связь 20 марта, уже находясь в Персидском заливе, после того как преодолело блокаду. В последний раз его фиксировали у юго-восточного побережья Ирана.

Отмечается, что корабль, сумевший пройти через заблокированный пролив, маскируется под танкер для перевозки сжиженного природного газа. В октябре 2025 года появлялись данные, что Jamal садился на мель у берегов Индии.

Ранее Тегеран выразил готовность обеспечить безопасный проход для японских судов в Ормузском проливе — после проведения консультаций с Токио. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По словам министра, Иран не закрывал пролив и не намерен полностью блокировать движение. Диалог с Японией уже запущен, и речь идёт о судах, связанных с этой страной.